Tokio.- El fabricante japonés de vehículos Honda ha abandonado su objetivo de vender solo autos eléctricos para 2040, y se centrará en ámbitos como la compensación de emisiones o los nuevos combustibles para lograr la neutralidad de carbono en 2050, explicó su presidente, Toshihiro Mibe.

"Reconocemos que, en la situación actual, una proporción de ventas específica del 100% de vehículos eléctricos y vehículos de pila de combustible para 2040 ya no es realista", aseguró el responsable, durante una rueda de prensa en Tokio para presentar los resultados financieros del último ejercicio, finalizado en marzo.

Sus palabras llegan después de que el fabricante se anotara unas pérdidas netas de 423 mil 941 millones de yenes (unos 2 mil 293 millones de euros o 2 mil 683 millones de dólares) en el último año fiscal, sus primeros resultados en rojo desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Tokio.

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Las pérdidas, que el fabricante espera convertir en beneficios netos de 260 mil millones de yenes (mil 406 millones de euros o mil 646 millones de dólares) para finales del año fiscal en curso, se deben principalmente a su decisión de cancelar el desarrollo y lanzamiento de vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica a causa de la baja demanda.

"Dado que el mercado norteamericano es nuestro mercado principal, nos vemos muy afectados por los grandes cambios que ocurren allí", manifestó Mibe, que atribuyó el fuerte empeoramiento del sector al "giro de 180 grados" de las políticas ambientales del presidente estadounidense, Donald Trump.

"En adelante, queremos cambiar nuestro objetivo hacia el 'volumen total de reducción de CO2', combinando la electrificación (que incluye híbridos y vehículos eléctricos de batería), combustibles neutros en carbono y tecnologías de compensación de carbono", afirmó el responsable.

En particular, el fabricante quiere impulsar la producción de vehículos híbridos, y planea introducir 15 nuevos modelos a nivel global para 2029, principalmente en Norteamérica, según detalló este jueves la empresa.

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Honda registra pérdidas operativas por primera vez desde 1957

Honda anunció el jueves su primera pérdida operativa desde 1957 tras una importante reestructuración de su estrategia de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

El segundo mayor fabricante de automóviles de Japón después de Toyota atribuyó su pérdida operativa del año pasado a enormes cargos contables en sus operaciones de vehículos eléctricos.

También informó de una pérdida neta de 423 mil 900 millones de yenes, que según Bloomberg News fue la primera desde que comenzó a divulgar resultados consolidados en 1977.

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Otros fabricantes japoneses, como Toyota y Nissan, también están en dificultades por los aranceles estadounidenses, la guerra en Medio Oriente y la feroz competencia de rivales chinos.

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