El gigante chino de los vehículos eléctricos BYD informó que su beneficio neto anual cayó 19% en 2025 con relación al año anterior, en medio de una coyuntura marcada por un débil gasto interno.

El beneficio neto atribuible a los accionistas de BYD el año pasado fue de 4 mil 700 millones de dólares (mmdd), frente a los 5 mil 800 millones de dólares de 2024, indicó la compañía en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

BYD (siglas en inglés de "Build Your Dreams", "Construye tus sueños") se ha consolidado como líder indiscutible del competitivo mercado chino de vehículos eléctricos, el mayor del mundo.

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La industria china de vehículos eléctricos es líder mundial, pero el mercado interno ha lastrado la rentabilidad de las empresas, y muchas de ellas, incluida BYD, se han volcado en el extranjero.

El control también va en aumento: en mayo un grupo industrial reprendió a los fabricantes chinos por alimentar una guerra de precios, una semana después de que BYD anunciara descuentos.

BYD registró el año pasado ingresos de 116 mil millones de dólares, un modesto incremento del 3.5% en comparación con 2024.

En 2024, sus ingresos anuales superaron a los de su rival estadounidense Tesla y sobrepasaron la simbólica marca de los 100 mil millones de dólares.

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En tanto, la apuesta internacional de BYD cobra impulso.

En septiembre, vendió más de 13 mil unidades en países de la Unión Europea, un aumento interanual del 272.1%, según un informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

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