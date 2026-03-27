Más Información
Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda
Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; llevan ayuda humanitaria a la isla
Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló 195 mdp en periódico feminista con irregularidades
El gigante chino de los vehículos eléctricos BYD informó que su beneficio neto anual cayó 19% en 2025 con relación al año anterior, en medio de una coyuntura marcada por un débil gasto interno.
El beneficio neto atribuible a los accionistas de BYD el año pasado fue de 4 mil 700 millones de dólares (mmdd), frente a los 5 mil 800 millones de dólares de 2024, indicó la compañía en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.
BYD (siglas en inglés de "Build Your Dreams", "Construye tus sueños") se ha consolidado como líder indiscutible del competitivo mercado chino de vehículos eléctricos, el mayor del mundo.
Lee también Tesla pierde título de mayor fabricante de autos eléctricos; sus ventas cayeron por segundo año
La industria china de vehículos eléctricos es líder mundial, pero el mercado interno ha lastrado la rentabilidad de las empresas, y muchas de ellas, incluida BYD, se han volcado en el extranjero.
El control también va en aumento: en mayo un grupo industrial reprendió a los fabricantes chinos por alimentar una guerra de precios, una semana después de que BYD anunciara descuentos.
BYD registró el año pasado ingresos de 116 mil millones de dólares, un modesto incremento del 3.5% en comparación con 2024.
En 2024, sus ingresos anuales superaron a los de su rival estadounidense Tesla y sobrepasaron la simbólica marca de los 100 mil millones de dólares.
Lee también Se esfuma el auge de los autos 100% eléctricos
En tanto, la apuesta internacional de BYD cobra impulso.
En septiembre, vendió más de 13 mil unidades en países de la Unión Europea, un aumento interanual del 272.1%, según un informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.
mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]