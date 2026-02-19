Los autos eléctricos, segmento que se entendía como el futuro de la industria automotriz, experimentan un retroceso en el mercado mexicano, pues no a todos los consumidores les seduce la idea de tener un vehículo 100% eléctrico.

En 2025 disminuyeron 14% las ventas de automóviles eléctricos de batería, al comercializarse 20 mil 923 unidades, de acuerdo con estadísticas del Inegi.

La tendencia se extendió en el primer mes de este año, cuando se vendieron 8% menos autos eléctricos de batería, es decir, los que no son híbridos y no tienen un motor de gasolina como soporte, con una colocación de mil 253 unidades.

El mercado pierde velocidad

Recientemente, una encuesta de la consultora EY arrojó que, para los consumidores mexicanos, 60% prefiere comprar autos a gasolina este año. El mismo sondeo mostró que el interés por la adquisición de un auto eléctrico descendió a 23% para 2026, desde un nivel de 32% en 2024.

Los mexicanos mencionaron la falta de infraestructura de carga, precio y competencia entre marcas como los motivos principales por los cuales dudan de la compra de un auto eléctrico.

“El enfriamiento en la intención de compra en relación con 2024 no significa que va a disminuir la cantidad de vehículos eléctricos e híbridos en el país. La base sigue siendo pequeña y va en aumento el nivel de intensidad, pero ya no va a ser tan alto como se esperaba”, dijo previamente Carlos Zegarra, socio líder de Manufactura Avanzada y Movilidad de EY Latinoamérica.

Retrasan decisión

De acuerdo con EY, el panorama geopolítico también ha impactado las decisiones de compra, ya que 40% de los potenciales compradores de autos eléctricos está reconsiderando o retrasando su compra debido a que estas tensiones derivan en una reducción de la producción de las armadoras, cuellos de botella logísticos y aranceles.

Sin embargo, la infraestructura de recarga es el principal factor para comprar o no un auto eléctrico. De acuerdo con EY, entre quienes usan la red pública de recarga, 43% reporta largos tiempos de espera y el bloqueo de cargadores, mientras 37% tiene dificultades para ubicar puntos disponibles.

Si se consideran las cifras de Electro Movilidad Asociación (EMA), que incluyen a las marcas Tesla y BYD, las cuales no reportan sus cifras a la AMIA ni al Inegi, se registró la venta de 43 mil 358 vehículos 100% eléctricos en 2025, es decir, 38.5% más que en 2024.

Sin embargo, se estima que 60% de los vehículos que vende BYD en el país son híbridos y únicamente 40% son eléctricos.

Además, las cifras de EMA consideran marcas como JAC, Changan y Volvo, que también reportan a AMIA y al Inegi, por lo que puede haber duplicidad de registros.

Cambio radical en Estados Unidos

En Estados Unidos, principal mercado para los autos eléctricos en América, el presidente Donald Trump eliminó los incentivos para la compra de ese tipo de vehículos y modificó la normativa de emisiones contaminantes para los de combustión interna, lo que permite a los fabricantes de automóviles volver a priorizar la producción de modelos a gasolina o diesel.

En diciembre, Ford anunció que dejará de fabricar la F-150 Lightning versión eléctrica y descartó otra camioneta eléctrica de nueva generación, así como otras furgonetas eléctricas en planeación.

Gerardo Gómez, director general de J.D. Power de México, dijo que las tensiones geopolíticas también están haciendo que las empresas armadoras replanteen su estrategia de producción de autos eléctricos.

“Las marcas chinas tienen la posibilidad de armarte una unidad 100% eléctrica o híbrida conectable. Entonces, nada más cambian la producción de 100% eléctricos a híbridos conectables, en lo que se tranquiliza el mercado, y empiezan a crecer.

“Ahora, en un país emergente como México, dada su situación, la infraestructura de recarga, los incentivos, etcétera, el modelo ideal es un híbrido, y un híbrido conectable le da mayor funcionalidad a la gente. Esa es la transición hacia eléctricos que para nosotros es ideal”, explicó Gómez.

J.D. Power pronostica que este año se comercializarán 83 mil autos eléctricos en México, contra 130 mil híbridos.

En Europa, agregó, acaban de lanzar una regla de contenido regional para que 70% de los componentes de un auto eléctrico sean de origen europeo, como una manera de frenar el auge de las marcas chinas.

“Por otro lado, Tesla también se está saliendo del negocio de los coches eléctricos. Siempre fue una compañía de tecnología, y además te daban la movilidad. Pero ahora ya no les importa la movilidad y van a hacer robots”, apuntó Gómez.

“Y bueno, si los robots van a sustituir a la gente de manufactura en las plantas, ¿a quién le van a vender los coches?”.