BMW confía en que la demanda de autos eléctricos seguirá creciendo y por eso presentarán la nueva camioneta iX3, con un rango de batería de 800 kilómetros.

Sin embargo, el director del grupo en México, Diego Camargo, reconoció que para 2030 quizá sólo 25% de los vehículos de lujo sean eléctricos, una expectativa menor a 30% que se manejaba hace algunos años, debido a cambios de preferencia en los consumidores.

La automotriz incrementó 7% sus ventas en el mercado mexicano, a pesar de la incertidumbre ocasionada por los aranceles en Estados Unidos y la competencia china.

La marca alemana alcanzó 37% de participación en el segmento de autos de lujo, por lo que uno de cada tres coches de lujo vendidos en el país es un BMW. Es un buen resultado considerando que el segmento de lujo en total se contrajo 4% frente a 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Camargo dijo que el año pasado el anuncio de los aranceles generó inestabilidad en el ambiente macroeconómico y en la relación con Estados Unidos.

“En el segmento de lujo eso se resintió. La gente de negocios, de empresas, se tomó un poco más de tiempo para evaluar sus decisiones de compra de vehículos, en particular de lujo.

“Querían ver qué pasaba con la tasa, el tipo de cambio y si la relación México-Estados Unidos se alineaba porque muchos dependen de negocios ligados a la exportación. Ese fue uno de los factores que cambió la dinámica”, explicó.

En este contexto, BMW apostó por ofrecer todo tipo de vehículos, desde eléctricos de batería y enchufables hasta deportivos de alto desempeño, sin descuidar la gama de lujo. El resultado fue un incremento de 30% en la colocación de coches eléctricos de batería y 90% en minieléctricos.

El Plan México

Sobre el Plan México, en el que uno de los objetivos es incrementar la producción de autos para el mercado mexicano, el directivo de BMW consideró que, si esta estrategia del gobierno genera una ventaja competitiva respecto a otros mercados para mantener la dinámica de la economía podría incidir en la generación de empleos, lo cual es bueno para la industria automotriz.

“Si se venden más coches y hay más gente que puede acceder al segmento de lujo, eso para todos es una oportunidad”, afirmó.

Respecto a los aranceles a las importaciones de vehículos procedentes de países con los que no existe un acuerdo de libre comercio, como China, Camargo dijo que esta decisión va relacionada con posicionar el desarrollo en México y eso es bueno para la industria en general.

Destacó la inversión de BMW en la planta de San Luis Potosí, donde se han destinado 2 mil 300 millones de euros para la instalación de la fábrica para la producción de autos eléctricos a partir de 2027.

“Para nosotros es muy importante generar proveeduría. Si bien somos una marca de lujo y el volumen en México es de 15 mil vehículos de todos los tipos, traemos coches de Europa, Estados Unidos, Sudáfrica o China, pero tener la fábrica de San Luis es para nosotros muy importante porque es un país que produce autos de alta calidad”, concluyó.