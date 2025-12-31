Más Información

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Desierta, licitación de seguro del Tren Interoceánico para 2026

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

La próxima revisión del (T-MEC) contempla la posibilidad de incorporar nuevos procesos de manufactura relacionados con la electromovilidad, lo que abre una posibilidad para que México fabrique más componentes automotrices para autos eléctricos, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Existen grandes oportunidades si nos ponemos de acuerdo con y en la cadena de suministro y en la regla de origen donde jugarán los nuevos componentes.

“México tiene todo para que, a partir de 2027 y 2030, haya un reacomodo de inversiones en la . Hay grandes oportunidades para recibir inversión y complementación de manufactura en segmentos clave como motores eléctricos, inversores, electrónica de potencia, integración de sensores y sistemas de monitoreo de baterías”, dijo Gabriel Padilla, director general de la INA, en un seminario sobre El futuro de la electromovilidad en México organizado por Dow.

Los fabricantes de autopartes también pueden elaborar módulos de celdas para integrar las baterías, hacer el empaquetado de las baterías, carcasas metálicas y plásticas para baterías, sistemas de enfriamiento y elementos de soporte para sostener el chasis de los vehículos con .

Padilla aseguró que México se puede convertir en el proveedor de partes y componentes para vehículos eléctricos en Norteamérica y Latinoamérica.

Recordó que, actualmente, el 20% de los componentes de un Tesla son de origen mexicano y 80% de las partes del son mexicanas.

Además, de los 121 mil millones de dólares de valor de producción total de autopartes en el país, 23% corresponde a partes y y de electrónica.

“Hay una gran oportunidad para toda la cadena de suministro en partes y componentes para el sistema de gestión térmica y los materiales avanzados de enfriamiento que permiten la gestión del calor y las conversiones de voltaje”, agregó.

Por su parte, Alberto Gómez, director de Ventas LATAM de Krayden, un distribuidor de productos químicos especializados, dijo que también existe oportunidad de atraer inversiones en la fabricación de cargadores para las estaciones de recarga de.

Gómez comentó que hay una empresa en Guadalajara que está fabricando cargadores para las estaciones de carga para autos eléctricos y otras dos empresas, una china y otra estadounidense, también están comenzando a fabricar cargadores para autos eléctricos en .

“El primer reto es tener personal capacitado para este tipo de tecnologías, pero tenemos generaciones y generaciones de personas trabajando en la fabricación de partes automotrices y electrodomésticos”, destacó.

En México, se estima que se requieren otros 65 mil puntos de recarga para autos eléctricos, por lo que habrá mayor demanda de cargadores.

