La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contempla la posibilidad de incorporar nuevos procesos de manufactura relacionados con la electromovilidad, lo que abre una posibilidad para que México fabrique más componentes automotrices para autos eléctricos, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Existen grandes oportunidades si nos ponemos de acuerdo con Estados Unidos y Canadá, en la cadena de suministro y en la regla de origen donde jugarán los nuevos componentes.

“México tiene todo para que, a partir de 2027 y 2030, haya un reacomodo de inversiones en la cadena de suministro. Hay grandes oportunidades para recibir inversión y complementación de manufactura en segmentos clave como motores eléctricos, inversores, electrónica de potencia, integración de sensores y sistemas de monitoreo de baterías”, dijo Gabriel Padilla, director general de la INA, en un seminario sobre El futuro de la electromovilidad en México organizado por Dow.

Los fabricantes de autopartes también pueden elaborar módulos de celdas para integrar las baterías, hacer el empaquetado de las baterías, carcasas metálicas y plásticas para baterías, sistemas de enfriamiento y elementos de soporte para sostener el chasis de los vehículos con batería eléctrica.

Padilla aseguró que México se puede convertir en el proveedor de partes y componentes para vehículos eléctricos en Norteamérica y Latinoamérica.

Recordó que, actualmente, el 20% de los componentes de un Tesla son de origen mexicano y 80% de las partes del Mustang Mach-E eléctrico son mexicanas.

Además, de los 121 mil millones de dólares de valor de producción total de autopartes en el país, 23% corresponde a partes y componentes eléctricos y de electrónica.

“Hay una gran oportunidad para toda la cadena de suministro en partes y componentes para el sistema de gestión térmica y los materiales avanzados de enfriamiento que permiten la gestión del calor y las conversiones de voltaje”, agregó.

Por su parte, Alberto Gómez, director de Ventas LATAM de Krayden, un distribuidor de productos químicos especializados, dijo que también existe oportunidad de atraer inversiones en la fabricación de cargadores para las estaciones de recarga de autos eléctricos.

Gómez comentó que hay una empresa en Guadalajara que está fabricando cargadores para las estaciones de carga para autos eléctricos y otras dos empresas, una china y otra estadounidense, también están comenzando a fabricar cargadores para autos eléctricos en Monterrey.

“El primer reto es tener personal capacitado para este tipo de tecnologías, pero tenemos generaciones y generaciones de personas trabajando en la fabricación de partes automotrices y electrodomésticos”, destacó.

En México, se estima que se requieren otros 65 mil puntos de recarga para autos eléctricos, por lo que habrá mayor demanda de cargadores.

