Dos personas fallecidas y 35 lesionadas fue el saldo que dejó un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler la madrugada de este sábado.

El coordinador general de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que entre las personas lesionadas fueron atendidas 12 menores de edad.

El accidente se registró en el kilómetro 92 de la carretera Zaragoza-Monterrey, muy cerca del entronque de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey.

El funcionario estatal mencionó que, el transporte de pasajeros procedía de la ciudad de Nuevo Laredo, con destino a Poza Rica, Veracruz.

Según los informes recabados en el lugar del accidente, el autobús se impactó en la parte trasera de un tráiler que se encontraba parado en el acotamiento.

Hasta el lugar se trasladaron elementos y unidades de todos los cuerpos de emergencia de Ciudad Victoria, para brindar atención inmediata a las personas lesionadas, y realizar maniobras para rescatar a los pasajeros que quedaron prensados.

Las personas que estaban con lesiones de mayor gravedad fueron trasladadas a hospitales de la capital.

