Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Desde este viernes las familias pudieron visitar a una pareja de capibaras que llegaron a las instalaciones del Zoológico Tamatán, de esta capital.

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), Eduardo Rocha Orozco, informó que los capibaras, cuyo nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris (el roedor más grande del mundo), llegaron procedentes de Nuevo León y han sido recibidos en un hábitat especialmente acondicionado para garantizar su bienestar.

Lee también: EZLN anuncia programa cultural y social como parte de su festejo de 32 aniversario

“Pronto daremos a conocer los pormenores de la dinámica para que participen para ponerles sus nombres; además, vienen acompañados de una hermosa sorpresa más”, señaló el funcionario estatal.

Indicó que el Zoológico Tamatán es un espacio para el esparcimiento, la educación, la investigación y el fortalecimiento de una cultura a favor de la conservación del medio ambiente.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa y fortalece los recintos culturales y recreativos estatales, transformándolos en verdaderos pilares para el beneficio de la sociedad tamaulipeca, con un compromiso real con el desarrollo, la educación y el bienestar de las familias”, concluyó Eduardo Rocha.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr