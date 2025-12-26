Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Desde este viernes las familias pudieron visitar a una que llegaron a las instalaciones del , de esta capital.

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), Eduardo Rocha Orozco, informó que los capibaras, cuyo nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris (), llegaron procedentes de Nuevo León y han sido recibidos en un hábitat especialmente acondicionado para garantizar su bienestar.

“Pronto daremos a conocer los pormenores de la dinámica para que participen para ponerles sus nombres; además, vienen acompañados de una hermosa sorpresa más”, señaló el funcionario estatal.

Indicó que el Zoológico Tamatán es un espacio para el esparcimiento, la educación, la investigación y el fortalecimiento de una cultura a favor de la conservación del medio ambiente.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa y fortalece los recintos culturales y recreativos estatales, transformándolos en verdaderos pilares para el beneficio de la sociedad tamaulipeca, con un compromiso real con el desarrollo, la educación y el bienestar de las familias”, concluyó Eduardo Rocha.

