Villahermosa.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco activó las alertas de búsqueda por la desaparición de seis menores de edad originarios de estados del norte del país, quienes desaparecieron en Tabasco.

De acuerdo con la Alerta Amber de cada uno de los jóvenes, todos fueron vistos por última vez el miércoles 24 de diciembre a las 14:32 horas en el municipio de Centro, y desde entonces se desconoce su paradero.

Los menores son Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años y originario de Coahuila; Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años y de Chihuahua; Miguel Rodríguez Estobar, de 16, de Tamaulipas; Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14; Roberto Vázquez Arriaga, de 14, y Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16, todos de Tamaulipas.

La fiscalía advirtió que desde su desaparición los menores podrían estar siendo víctimas de algún delito, sin precisar mayores detalles sobre la causa de su estadía en Tabasco.

Exigen búsqueda de estudiantes

En Guerrero, tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) están desaparecidos desde el pasado 20 de diciembre y sus familias denunciaron que la fiscalía del estado no los está buscando, por lo que realizaron un bloqueo en Navidad para presionar a las autoridades.

Los estudiantes son Irving Antonio Vieyra, de 23 años; Raymundo Ramos Soto, de 21 años, y Víctor Jahutzel Mendoza García, de 23 años, quienes fueron vistos por última vez en la playa Mimosa rumbo a Pie de la Cuesta, al poniente de Acapulco.

Tras la protesta, los familiares fueron atendidos por el subsecretario de Desarrollo Político de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y personal de la FGE, quienes se comprometieron a intensificar la búsqueda de los tres estudiantes.

De acuerdo con la versión de uno de los amigos de Víctor Jahutzel, el sábado 20 de diciembre salió alrededor de las 16:00 horas del domicilio ubicado en la colonia Rubén Jaramillo y le avisó a uno de sus familiares que se dirigía a la playa Mimosa para reunirse con unos amigos de la escuela. “A las 06:00 de la tarde su mamá le habló a su número celular y mandaba directo a buzón”, contó la fuente.

El domingo 21, los familiares de Víctor Jahutzel se percataron que sus amigos de él (Raymundo Soto e Irving Antonio) tampoco aparecían, por lo que se unieron para iniciar la búsqueda en la playa, hospitales, delegación de la policía y hasta el forense.