En los festejos navideños, en distintos municipios se registraron cuatro accidentes con detonaciones de pirotecnia, dos de las víctimas presentaron lesiones graves, uno perdió tres dedos de una mano y otro presentó heridas en una mejilla por lo que va a requerir cirugía.

Un primer reporte de personas heridas por jugar con artefactos elaborados de pólvora, se registraron en el municipio de Guasave, en donde un menor de 15 años de edad fue ingresado a un hospital al presentar lesiones y leves quemaduras.

Poco después, en este mismo municipio un hombre de 33 años de edad, cuya identidad no se dio a conocer, fue auxiliado por personal médico, ya que un artefacto de pirotecnia le amputó tres dedos de una de sus manos.

En el municipio de Navolato, se presentó otro accidente por maniobrar artefactos elaborados con pólvora, se trata de un niño de doce años de edad, el cual presentó lesiones y leves quemaduras al explotarle muy cerca uno de esos artículos.

La cuarta víctima de la pirotecnia es un adolescente de 17 años de edad, el cual, en una de las colonias de la capital del estado, le explotó un artefacto muy cerca del rostro, por lo que presentó lesiones graves que van a requerir un tratamiento especializado de cirugía estética.

