Villahermosa.— La Fiscalía General del Estado () ha emitido 22 carteles de con un monto conjunto de 4 millones de pesos, para quien aporte información que permita la captura de personas acusadas de distintos delitos.

Desde agosto de este año, la fiscalía mantiene la estrategia de poner precio a la cabeza de generadores de violencia prófugos de la justicia.

En ese sentido, ha emitido al menos 10 fichas para la captura de personas acusadas de desaparición forzada de personas, con una recompensa de 100 mil pesos por cada uno, es decir, un millón de pesos en conjunto.

En este caso, ha trascendido que nueve de ellos estaban adscritos a la Dirección Municipal del Ayuntamiento de Paraíso.

A estas se suman otras 12 fichas, todas con recompensas de 250 mil pesos cada una, publicadas también en la página oficial de la corporación policiaca y sus redes sociales, cinco por feminicidio, dos por pornografía infantil, dos por pederastia, dos por secuestro agravado y una por homicidio.

Cabe señalar que las fichas de recompensa más recientes se emitieron el 17 de diciembre pasado, para la captura de tres delincuentes acusados por feminicidio.

Además del marino detenido, la fiscalía reportó también la detención de tres personas a raíz de las fichas de recompensa, dos capturados el 24 de septiembre, por pornografía infantil, en el caso de Michel de la Paz, y por pederastia, Esteban Hernández de los Santos. Mientras que el 1 de diciembre fue detenido por feminicidio Edwin Santiago Hernández Mazo.

