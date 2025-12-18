Un juez de distrito le negó a David Hernán Bermúdez Encalada, hijo de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder del grupo criminal conocido como ‘La Barredora’, su solicitud de amparo, para descongelar sus cuentas bancarias.

El recurso fue interpuesto por Bermúdez Encalada, desde el 24 de septiembre y buscaba que el juez le autorizara poder disponer de sus cuentas bancarias, que fueron restringidas el 24 de julio, como medida cautelar por las investigaciones contra su padre.

La resolución del expediente 1508/2025, disponible en los listados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), precisa que la decisión fue impugnada por el interesado y se ordenó dar trámite a este mecanismo legal, aunque se ha mantenido bajo reserva a qué tribunal colegiado fue turnado el caso para su revisión.

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de Bermúdez Requena y la medida incluyó sanciones a empresas vinculadas, socios y familiares, como parte de la investigación financiera que se está llevando a cabo en su contra.

Cabe señalar que Bermúdez Requena, conocido también como el “Comandante H”, fue acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, siendo detenido el 12 de septiembre en Paraguay, para luego ser trasladado a México e ingresado al penal de “El Altiplano”.

