Tras convertirse en y en medio de la polémica que la rodea, la mexicana volvió a Tabasco, el estado que la vio nacer, para reencontrarse con su gente.

El regreso de la reina de belleza fue acompañado por un desfile que culminó en el estadio Centenario 27 de Febrero, donde se dieron cita cientos de personas para recibirla. Ahí, Bosch Fernández subió al escenario para dirigir un mensaje a los asistentes que acudieron a verla portar por primera vez en su tierra la corona de Miss Universo 2025.

“Buenas noches, Tabasco. Les voy a ser súper sincera: me enteré que tenía que hablar hace cinco minutos, pero como esta es mi casa y estamos en confianza, no importa la funa. Es impresionante verlos aquí, me siento Luis Miguel y porque Dios así lo quiso: Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025”, dijo.

Tras sus palabras, el público la ovacionó y coreó “Sí se pudo”. Bosch, por su parte, respondió con una gran sonrisa, visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas.

Aunque improvisado, su mensaje conectó con quienes acudieron al evento; y es que, la joven, de 25 años, destacó el papel que su gente tuvo en el camino que la llevó a obtener la corona.

“Su amor me llena el corazón, su apoyo me da fortaleza y me da mucha alegría haber tenido el honor de traerles esta corona al lugar que me vio nacer. Porque esa corona hoy es de México y del mundo, pero empezó aquí, en Tabasco”, agregó.

Luego de semanas fuera del país, la Miss Universo se dijo feliz de volver a casa y estar cerca de quienes la vieron crecer y alcanzar sus sueños.

“Es mi regreso a casa después de un mes de concentración y de muchas cosas. Ustedes me conocen, saben quién soy, quién es mi familia, pero sobre todo saben que sé trabajar duro por las cosas y que esto se hizo con muchísimo esfuerzo e ilusión”, comentó.

La reina de belleza afirmó que su título no es un logro personal, sino el reflejo del respaldo que recibió en los momentos difíciles.

“Esta corona no solo es mía, también es de ustedes. Porque han sido fortaleza para mi corazón en esos momentos de incertidumbre, en los que cualquier ser humano se pregunta si vale la pena seguir, y sí, 20 mil 800 veces vale la pena”, afirmó.

Finalmente, la tabasqueña recalcó que, aunque ganó un certamen de belleza, su triunfo no se trata de una cuestión de vanidad, sino de un compromiso social.

“Esta corona es para llevar luz a los lugares donde ha habido oscuridad. No importa nada mientras uno sea fiel a sus valores y a quienes jamás debemos olvidar: la raíz, aunque el mundo quiera que la olvidemos. Muchas gracias, los amo”, concluyó.

