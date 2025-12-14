Previo a su recorrido de bienvenida por las calles de Villahermosa, Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, sostuvo un encuentro con la prensa en el que aseguró que hoy se siente más fuerte que nunca, tras el camino recorrido para obtener la corona.

Durante la conferencia de prensa, la representante de Tabasco presentó a Trino Orozco, diseñador de los vestidos que utilizó para ganar los certámenes en México y Tailandia, a quien calificó como el mejor del país, al destacar su talento para confeccionar los outfits que ha lucido desde su participación en Miss Universo.

Fátima Bosch Fernández expresó sentirse contenta y feliz de regresar a casa, y agradeció el cariño de su familia, amigos y de todos los tabasqueños, quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Entre bromas y risas, la Miss Universo 2025 compartió que la lectura de crecimiento personal que realizó durante su adolescencia ha sido clave para salir adelante y afrontar los retos que ha enfrentado en su vida personal y profesional.

Finalmente, al término del encuentro con los medios, Fátima Bosch recibió flores, una virgen, una banda bordada y diversos obsequios por parte de los habitantes de Tabasco, como muestra del orgullo y reconocimiento a su logro internacional.

