El tren suburbano El Tehuanito Sur, operado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), iniciará este lunes 15 de diciembre su fase de pruebas, con un recorrido que conectará siete municipios del Istmo de Tehuantepec, partiendo de Unión Hidalgo y concluyendo en Salina Cruz.

Como parte de las acciones del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el FIT aseguró que El Tehuanito fortalecerá la movilidad de trabajadores, comerciantes y estudiantes, al ofrecer precios bajos y traslados eficientes en la región.

De acuerdo con la ruta del tren suburbano, la unidad saldrá de Unión Hidalgo y pasará por Juchitán, El Espinal, Ciudad Ixtepec, San Pedro Comitancillo, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz, con un tiempo estimado de dos horas para completar el trayecto.

Lee también Triple homicidio en Catemaco; riña familiar deja tres muertos y cuatro heridos en Veracruz

Según la tabla de tarifas del Ferrocarril Interoceánico, el costo del viaje será de 18 pesos de Unión Hidalgo a Juchitán; 44 pesos a El Espinal; 60 pesos a Ciudad Ixtepec; 74 pesos a Comitancillo; 104 pesos a Tehuantepec y 132 pesos hasta Salina Cruz.

El Tehuanito Sur recorrerá 189 kilómetros entre Unión Hidalgo y Salina Cruz. Las corridas de prueba comenzarán con dos viajes diarios: uno matutino, con salida de Unión Hidalgo, y uno vespertino, desde Salina Cruz.

Tras cinco días de pruebas, se prevé que también inicie el periodo de prueba de El Tehuanito Norte, cuya ruta abarcará Estación Ubero, Donají, Sarabia, Mogoñé, Matías Romero, Lagunas, Chívela y Nizanda, hasta llegar a Ciudad Ixtepec, donde entroncan las líneas Z y K del sistema ferroviario interoceánico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL