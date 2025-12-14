Más Información

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

En una aparente riña familiar, tres personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas en el sur de Veracruz.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy en la comunidad de Tebanca del municipio de Catemaco.

Los informes preliminares, destacaron que integrantes de una familia ingerían bebidas embriagantes y surgió unan discusión que derivó en agresiones con arma de fuego.

Lee también

Tres personas (dos hombres y una mujer) fueron asesinadas con disparos de arma de fuego y sus cuerpos quedaron al lado de una camioneta.

Cuatro más quedaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales de la zona, donde su estado de salud se reporta como grave.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para tomar cocimiento del hecho, en tanto la Fiscalía General del Estado inició una investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]