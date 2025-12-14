Culiacán, Sin.- En el municipio de Navolato en sitios y horas distintas fueron asesinados a balazos dos personas del sexo masculino, uno de ellos, de nombre Juan Antonio “N” de 66 años de edad, fue privado de la vida en el interior de su domicilio en la comunidad del Vergel.

Las autoridades de seguridad municipal fueron notificadas que personas armadas ingresaron a la vivienda de la víctima, la cual se ubica por una de las calles de la comunidad del Vergel y sin medir palabra, le dispararon en varias ocasiones y luego salieron rápidamente del inmueble para huir.

Los vecinos del sector que escucharon las detonaciones de armas de fuego reportaron los hechos, por lo que el personal de seguridad pública realizó una inspección ´por el poblado en busca de los responsables, sin lograr detenerlos.

En el segundo caso que se registró horas, a un costado de la carretera de la sindicatura de San Pedro, en un campo agrícola fue encontrado el cuerpo de un vecino de nombre Arnoldo “N” de 30 años de edad, el cual presentaba huellas de tortura y disparos.

Los elementos de la policía estatal preventiva, municipales y el ejército que patrullaban esa zona fueron alertados por vecinos, sobre el hallazgo de un hombre tirado en una parcela, con los brazos abiertos y rastros de sangre.

