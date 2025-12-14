San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un niño de diez años de edad, que salió de su casa, en el municipio de Unión Juárez, en la frontera con Guatemala, fue hallado sin vida, 12 horas de búsqueda donde participaron autoridades municipales, voluntarios, familiares y conocidos.

Edwin Alexis, de diez años de edad, salió de su casa en la mañana del jueves, pero ninguna autoridad ha confirmado si iba a la escuela, a vender frituras, cortar café o al río, pero su desaparición movilizó a elementos de Protección Civil, Policía Municipal, familiares, voluntarios, mototaxistas y conocidos de la familia.

Fue a las 10:00 horas de este sábado, que el cuerpo del menor fue localizado en la carretera Ramal-Unión Juárez, a la altura de la curva de donde se ubica un hotel.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Fiscalía de Distrito para realizar las diligencias correspondientes.

Cuando el niño no regresó a casa, sus familiares reportaron a las autoridades su desaparición y se activó la búsqueda en la tarde del viernes, hasta la mañana de este sábado.

Al momento que Edwin Alexis salió de su casa, vestía una playera de la escuela primaria Joaquín Miguel Gutiérrez.

Hasta el sábado por la noche, la Fiscalía de Chiapas no ha dado una versión sobre este hecho.

