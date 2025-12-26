El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció su programa cultural y social, para festejar su 32 aniversario de su aparición, con festejos que van del 26 de diciembre al 2 de enero.

En un escrito titulado De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores, anunció que este viernes iniciaron sus actividades conmemorativas con la presencia del subcomandante Moisés y el capitán Marcos.

Para el sábado y domingo, se tiene previsto la presencia de Carlos Aguirre Rojas y miembros de Comisión sexta zapatista, Tamara San Miguel, Eduardo Almeida de Nodho de derechos humanos y Bárbara Zamora.

El 29 y 30 de diciembre, participarán Carlos Tornel, Arturo Anguiano, Raúl Zibechi, Luis de Tavira y miembros de la Comisión sexta zapatistas.

Los festejos se trasladan el 31 de diciembre, donde se espera el arribo del 1 de enero, con un baile en el Caracol de Oventik, en el municipio de San Andrés Larráinzar.

El regreso de los asistentes, está previsto a partir del 3 al 5 de enero.

sg/mcc