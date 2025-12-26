Más Información
Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice
José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete
Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció su programa cultural y social, para festejar su 32 aniversario de su aparición, con festejos que van del 26 de diciembre al 2 de enero.
En un escrito titulado De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores, anunció que este viernes iniciaron sus actividades conmemorativas con la presencia del subcomandante Moisés y el capitán Marcos.
Para el sábado y domingo, se tiene previsto la presencia de Carlos Aguirre Rojas y miembros de Comisión sexta zapatista, Tamara San Miguel, Eduardo Almeida de Nodho de derechos humanos y Bárbara Zamora.
Lee también Denuncian impunidad en casos de violencia política contra mujeres en Oaxaca; se abrieron 17 carpetas de investigación en 2025
El 29 y 30 de diciembre, participarán Carlos Tornel, Arturo Anguiano, Raúl Zibechi, Luis de Tavira y miembros de la Comisión sexta zapatistas.
Los festejos se trasladan el 31 de diciembre, donde se espera el arribo del 1 de enero, con un baile en el Caracol de Oventik, en el municipio de San Andrés Larráinzar.
El regreso de los asistentes, está previsto a partir del 3 al 5 de enero.
Localizan a 5 de los 6 jóvenes reportados como desaparecidos en Tabasco; habían sido deportados de EU
sg/mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]