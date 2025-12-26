Más Información

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

Organizaciones de la sociedad civil de denunciaron que los casos de en razón de género contra mujeres en el estado, continúan en la impunidad porque ninguno de los responsables ha sido sancionado.

Con datos de la explicaron que desde hace cuatro años que se tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género en el Código Penal del Estado, se han iniciado cerca de 300 carpetas de investigación, pero aún no se ha llegado a ninguna sentencia. Además, recordaron que 40 municipios del estado tienen alerta por violencia de género.

En 2025, según datos de la Fiscalía General del Estado se iniciaron 17 carpetas de investigación por este delito.

Sala Regional obliga a partidos políticos de Oaxaca a implementar medidas contra violencia política de género. Foto: Especial
Sala Regional obliga a partidos políticos de Oaxaca a implementar medidas contra violencia política de género. Foto: Especial

Lee también

Mientras que el Tribunal Electoral del Estado señala que Oaxaca es la entidad con el mayor número de mujeres ocupando un cargo de elección popular, con más de dos mil; y también ocupa el primer lugar con el mayor número de medios de impugnación relacionados con Violencia Política en Razón de Género.

El Atlas del Feminicidio de la Fiscalía, por su parte, señala que este año se registraron 69 incidencias de violencia política en razón de género.

La mayoría de los casos se registraron en la región de los Valles Centrales con un total de 17, seguida de la región del Istmo de Tehuantepec con 15, y le sigue la región de la Costa con un total de 14 casos.

Las organizaciones que conforman la Acción Colectiva por los Derechos Humanos de Oaxaca exigieron que “se tomen acciones urgentes y efectivas para frenar la violencia patriarcal, feminicida, transfeminicida y lgbtfóbica en nuestro estado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]