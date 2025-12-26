Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca denunciaron que los casos de violencia política en razón de género contra mujeres en el estado, continúan en la impunidad porque ninguno de los responsables ha sido sancionado.

Con datos de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Oaxaca, explicaron que desde hace cuatro años que se tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género en el Código Penal del Estado, se han iniciado cerca de 300 carpetas de investigación, pero aún no se ha llegado a ninguna sentencia. Además, recordaron que 40 municipios del estado tienen alerta por violencia de género.

En 2025, según datos de la Fiscalía General del Estado se iniciaron 17 carpetas de investigación por este delito.

Sala Regional obliga a partidos políticos de Oaxaca a implementar medidas contra violencia política de género. Foto: Especial

Lee también Sala Regional de Xalapa del TEPJF obliga a partidos políticos de Oaxaca a implementar medidas contra violencia política de género

Mientras que el Tribunal Electoral del Estado señala que Oaxaca es la entidad con el mayor número de mujeres ocupando un cargo de elección popular, con más de dos mil; y también ocupa el primer lugar con el mayor número de medios de impugnación relacionados con Violencia Política en Razón de Género.

El Atlas del Feminicidio de la Fiscalía, por su parte, señala que este año se registraron 69 incidencias de violencia política en razón de género.

La mayoría de los casos se registraron en la región de los Valles Centrales con un total de 17, seguida de la región del Istmo de Tehuantepec con 15, y le sigue la región de la Costa con un total de 14 casos.

Las organizaciones que conforman la Acción Colectiva por los Derechos Humanos de Oaxaca exigieron que “se tomen acciones urgentes y efectivas para frenar la violencia patriarcal, feminicida, transfeminicida y lgbtfóbica en nuestro estado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc