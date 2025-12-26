Tras haber sido reportados como desaparecidos en Tabasco, desde el 24 de diciembre, cinco de los seis menores de edad originarios de estados del norte del país ya fueron localizados, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia explicó que los jóvenes originarios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila habían sido deportados de Estados Unidos (EU), y que luego de su repatriación a México iban a ser ingresados a un albergue para su posterior traslado a sus entidades de origen.

Sin embargo, cerca de las 14:30 horas, del citado día, al arribar al albergue Celia González de Rovirosa, los adolescentes bajaron de la unidad que los transportaba y salieron corriendo.

Oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM). Foto: Especial

Lee también Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

Fue entonces que el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tabasco interpuso una denuncia por su desaparición, integrándose así la carpeta de Investigación: CI-FEIDDP-AA-167/2025 y se emitió una alerta Amber por cada uno de ellos.

Luego de al menos 48 horas de haber desaparecido, fueron localizados Jorge Emiliano, Miguel, Dilan Caín, Tadeo Gael y Justin Joan.

Aún falta por ubicar el menor de iniciales R.V.A., quien aparentemente se habría separado del grupo, por lo que la FGE reiteró el llamado a quienes tengan información sobre el paradero del joven a que se comuniquen con las autoridades; mientras, continuarán las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc