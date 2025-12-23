Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas

Más Información

Un juez de Tabasco concedió a la Fiscalía General del Estado tres meses más para recabar pruebas que le permitan presentar la acusación formal en el proceso penal del fuero común que sigue contra el exsecretario de Seguridad Pública y presunto líder de "La Barredora," , por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

"El Abuelo" o "Comandante H" compareció este martes por videoconferencia ante el juez de la Región Nueve, con sede en Villahermosa, quien autorizó al Ministerio Público del caso la prórroga para el cierre de la investigación complementaria que vence hoy, informaron autoridades federales.

De esta manera, se aplazó para marzo de 2026 el inicio de la etapa intermedia donde la Fiscalía General del Estado de Tabasco podrá hacer la acusación formal contra , quien seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Tras ser extraditado a México, procedente de Paraguay, el juez de la Región Nueve vinculó a proceso a Bermúdez Requena, por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

em/bmc

