Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

, alias "Comandante H" o "El Abuelo", presunto líder de La Barredora, continuará preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Ello, porque Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, le negó el y la protección de la justicia contra la y la vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en septiembre pasado, dentro de la causa penal 213/2025.

El excolaborador del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se quejó ante la jueza de amparo que la prisión vulnera el derecho humano a la libertad personal, debido proceso legal y presunción de inocencia.

En tanto, que la vinculación a proceso transgrede la legalidad y seguridad jurídica, pues no se contaban con datos de pruebas suficientes, idóneos y razonables para establecer la existencia de los delitos.

No obstante, la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, consideró infundados los agravios del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya que determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia de Tabasco son suficientes e idóneos para acreditar los delitos que le acusan.

Bermúdez Requena puede impugnar la negativa de amparo ante un tribunal colegiado, el cual definirá si confirma, modifica o revoca el fallo de la jueza.

