Tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la deuda fiscal de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, Antonio Martínez Dagnino, Titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación.

En breve más información...

