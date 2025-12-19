Más Información

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Trump "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela; advierte que habrá más incautaciones de petroleros

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la deuda fiscal de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, Antonio Martínez Dagnino, Titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación.

