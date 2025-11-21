La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia del empresario Ricardo Salinas Pliego de "mucho odio" contra su gobierno ha sido muy contraproducente, por lo que advirtió que podría perder anunciantes.

La Mandataria federal aseguró que su gobierno actúa conforme a la ley en la exigencia del pago de impuestos al Grupo Salinas.

Acusó que la línea de Grupo Salinas no ha sido solo contra ella, y contra su gobierno, sino también contra su partido Morena y en donde, afirmó, ha sido "una línea de mucho odio, exacerbando el odio"

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, dueño de Grupo Salinas.

"Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente, muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la Presidenta de manera muy ofensiva por cierto, y contra el Gobierno de México, lo que representamos, el partido de los que venimos, sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio.

"Pero al pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llega. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y que bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Este esquema de información, pues le va a ir generando él también cada vez más perdidas, la verdad. Pues a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que la próxima semana en su conferencia mañanera, la Secretaría de Hacienda (SHCP) podría ir a informar sobre el proceso en contra del empresario por la falta en el pago de impuestos.

