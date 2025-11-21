La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la economía en México está sólida y que se refleja en la confianza de los inversionistas, y reconoció que no hubo "tanto crecimiento" este año en México debido a diversas razones, entre ellos, por temas de aranceles y con la baja en la caída de demanda en Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo manifestó que es muy positiva de cómo va a cerrar la economía mexicana y cómo le va a ir el próximo año.

"A pesar de muchos que quisieran que esto no ocurriera, la economía de México está sólida, está fuerte, el modelo económico que definimos con la transformación está funcionando”, dijo.

"Soy muy positiva de cómo va a cerrar el año y muy positiva de cómo nos va a ir en el 2026, muy, muy positiva. Lo veo, hablo con muchos empresarios nacionales extranjeros hasta con los fondos de inversión y tenemos un programa muy importante de crecimiento de la inversión pública, el próximo año a través de diferentes esquemas. Entonces hay confianza y va a ver más".

Lee también Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma al Poder Judicial haya frenado temporalmente el crecimiento del país, y señaló que se debe a otros factores, entre ellos, aranceles y la baja en la demanda en Estados Unidos.

"La economía de México, pues sí no tuvimos tanto crecimiento este año por muchas razones No tiene que ver como dicen nuestros adversarios políticos que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver cómo ha crecido la económica de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México, tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos, la caída de la demanda en Estados Unidos no hay mas exportación de automóviles en México no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas", expresó.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el empleo ha aumentado, “octubre fue el año de mayor número de empleos histórico en el país y un crecimiento en el mes de octubre muy importante”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr