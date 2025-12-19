La mañanera de Sheinbaum, 19 de diciembre, minuto a minuto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, da a conocer los progresos de su administración y atiende cuestionamientos de relevancia nacional e internacional durante su conferencia realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

08:10.- Jesús Ramírez Cuevas presenta datos del Banco Mundial sobre pobreza y equidad, donde destaca el resultado en América Latina que muestra que México y Brasil fueron los países con mayor crecimiento de la clase media.

08:05.- La secretaria del Bienestar condena que el expresidente entre 2006 y 2012, Felipe Calderón, llegó al Ejecutivo Federal mediante un “fraude electoral”. Contrasta la inversión social del gobierno panista con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, quienes han incrementado programas sociales.

Ariadna Montiel señala que las personas con discapacidad, pese a ser grupo vulnerable, no estaban consideradas en los programas sociales en gobiernos pasados.

07:57.- Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, asegura que en los gobiernos anteriores había “dádivas condicionadas” y entregas discrecionales que no llegaban a quien realmente los necesitaba. Afirma que la universalidad y la estrategia de Bienestar hacen la diferencia en beneficio de la gente.

07:55.- “Si no pagan, entonces viene otro proceso que ya sería tema posterior. Es importante que se sepa, que es un tema legal, jurídico y administrativo”, destaca la presidenta Sheinbaum sobre adeudos fiscales de empresas de Ricardo Salinas Pliego. “Lo político es otra cosa”, subraya.

07:52.- Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, adelantó que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas, conforme al Código Fiscal de la Federación. “Invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes”, dice.

07:43.- La presidenta se reúne vía enlace con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda: “Acapulco está de pie y hoy brilla con una luz de esperanza gracias a su solidaridad”, resalta la mandataria estatal, quien hace un llamado a visitar “el clima maravilloso” de la bahía.

07:38.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

