Mientras el Comité Ejecutivo Nacional de Morena presumió que este año cumplió con la meta de afiliar a 10 millones de mexicanos a su movimiento, el Instituto Nacional Electoral (INE) los sancionó por vulnerar el derecho de libre afiliación, o en su caso, desafiliación, al no aportar los elementos para comprobar que éstas se hayan hecho con el consentimiento de los ciudadanos involucrados.

Este jueves, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, presumió que con la campaña “Súmate a Morena” logró la afiliación de más de 10 millones de personas a su partido, cuando inició hace apenas 11 años con 1 millón de militantes.

Mientras eso ocurría, el Consejo General del INE avaló sancionar a los partidos políticos nacionales por irregularidades en sus afiliaciones, relacionadas con 73 personas.

El partido más sancionado fue Morena, con 5 millones 851 mil pesos, el segundo fue el PRI, con 2 millones 739 mil pesos; seguido del Partido Verde, con una multa de 856 mil 780 pesos; Movimiento Ciudadano con 184 mil 682 pesos y el PAN con 61 mil 773 pesos.

Al final, el INE cobrará 9 millones 693 mil 574 pesos de multas a los partidos políticos por irregularidades en el tema de afiliación.

