Más Información

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Mientras el Comité Ejecutivo Nacional de presumió que este año cumplió con la meta de afiliar a 10 millones de mexicanos a su movimiento, el Instituto Nacional Electoral () los sancionó por vulnerar el derecho de libre afiliación, o en su caso, desafiliación, al no aportar los elementos para comprobar que éstas se hayan hecho con el consentimiento de los ciudadanos involucrados.

Este jueves, la presidenta nacional de Morena, , presumió que con la campaña “” logró la afiliación de más de 10 millones de personas a su partido, cuando inició hace apenas 11 años con 1 millón de militantes.

Mientras eso ocurría, el Consejo General del INE avaló sancionar a los partidos políticos nacionales por irregularidades en sus afiliaciones, relacionadas con 73 personas.

Lee también

El partido más sancionado fue Morena, con 5 millones 851 mil pesos, el segundo fue el PRI, con 2 millones 739 mil pesos; seguido del Partido Verde, con una multa de 856 mil 780 pesos; Movimiento Ciudadano con 184 mil 682 pesos y el PAN con 61 mil 773 pesos.

Al final, el INE cobrará 9 millones 693 mil 574 pesos de multas a los partidos políticos por irregularidades en el tema de afiliación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]