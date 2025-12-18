Más Información

Morena va contra la "Ley Esposa"; presentará acción de inconstitucionalidad ante la SCJN

Morena va contra la "Ley Esposa"; presentará acción de inconstitucionalidad ante la SCJN

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 4 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 4 detenidos

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

La dirigencia nacional de Morena presentará, en próximos días, una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte analice la “Ley Esposa”, avalada en San Luis Potosí. Así lo anunció la presidenta nacional Luisa María Alcalde.

En breve más información...

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]