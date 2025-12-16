Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mantienen discrepancias frente a las posibles sanciones que aplicarían para ciudadanos y candidatos en las campañas y jornadas de votación, ante una reforma en materia electoral.

Este martes, al mediodía, los consejeros discutieron, de manera virtual y privada, la ruta que tomarán para integrar sus propuestas de reforma sin que alguna quede fuera y pueda presentarse ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el próximo 12 de enero.

La reunión, que algunos consejeros consultados por EL UNIVERSAL calificaron como “preliminar”, duró poco más de dos horas y también se abordó la pertinencia de que la reforma electoral mantenga con vida a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).

Voto en México Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Esta determinación del INE choca con las consideraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la mañana de este martes, cuando dijo que los OPLES deberían desaparecer por generar “más burocracia” en los procesos electorales y duplicar sus funciones con el organismo electoral federal.

La propuesta de Taddei y los avances

Al inicio de la reunión de este martes, los consejeros recibieron de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, su propuesta formal de consideraciones hacia una reforma electoral y todos estuvieron de acuerdo en revisarla.

También mantuvieron su acuerdo de la semana pasada de enviar cada quien sus propuestas a la Secretaría Ejecutiva y ésta les informó de los avances en la integración de cada una en un documento unificado.

Algunas de las discrepancias que volvieron a aflorar en la reunión fue el tema de la obligatoriedad del voto y de que los ciudadanos que no ejerzan funciones de casilla y hayan sido sorteados puedan tener sanciones.

Una más tiene que ver con algunos conceptos que los consejeros creen deben incluirse en una reforma electoral, como el caso de la precampaña interna de los partidos políticos rumbo a las campañas electorales.

nro/bmc