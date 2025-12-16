Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Armado Escárcega Valdéz, alias "El Patrón", aceptó que encabezó una célula delictiva para asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo que este martes fue sentenciado a 14 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, al aceptar su culpabilidad en procedimiento penal abreviado.

En audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquia lo condenó a 14 años de prisión y al pago de una multa de 45 mil 896 pesos.

"Se dicta sentencia contra Armando Escárcega Valdéz, al determinar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, con una pena de 14 años de prisión", determinó el juez.

Con esta resolución se cierra una etapa en esta caso que ayer cumplió tres años, pues 13 integrantes de la célula delictiva, incluido el líder, recibieron sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.

