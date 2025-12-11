San Cristóbal de las Casas, Chis.- Tropas de la XIX Zona Militar de Huehuetenango, Guatemala, reforzaron la vigilancia en comunidades cercanas a la frontera con México, después de la incursión de células del crimen organizado a comunidades Huehuetenango y San Marcos, donde realizaron acciones de hostigamiento en contra de sus adversarios, quemaron vehículos, dispararon contra viviendas y ejecutaron a personas.

Elementos de la Brigada de Operaciones para Montaña, de la XIX Zona Militar, recorrieron comunidades del departamento de San Marcos, donde las células criminales quemaron un microbús y dieron muerte a un hombre en el cantón Esperanza, en Tuicoche, Tacaná, departamento de San Marcos, en los límites de Huehuetenango y colindante con el municipio de Motozintla.

Ahí fue ejecutado un hombre de 45 años de edad y los sicarios quemaron un microbús que quedó a una orilla de la carretera.

A pocos kilómetros de ahí, en Cuilco, municipio de Huehuetenango, donde el 24 de julio del 2024, se refugiaron 400 mexicanos, los hombres armados también realizaron una incursión, donde fue ejecutado otro hombre del que se desconoce su identidad.

En cantón Tuicoche, las tropas de la XIX Zona militar mantienen patrullajes preventivos y estos se han extendido hacia Cantón La Esperanza, San Antonio y Cheguate, del municipio de Tacaná, ubicados a más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar.

Los soldados guatemaltecos recorren la franja fronteriza que comparte con México, como una acción preventiva para evitar el ingreso de células de grupos armados.

Desde el lunes por la mañana, los habitantes de Huehuetenango y San Marcos, donde se registraron las incursiones de los hombres armados, realizan sus actividades con normalidad.

El lunes, los hombres armados ingresaron a Agua Zarca, municipio de Santa Ana Huista, de Huehuetenango, donde chocaron con tropas de la XIX Zona Militar de Guatemala y resultó herido un mando castrense.

Después del enfrentamiento, fue incautado armamento, chalecos antibalas, cartuchos, fusiles AK-47, pistolas, bombas y un dron valuado en 480 mil pesos.

En La Democracia, poblado ubicado sobre la carretera Panamericana, a 12 kilómetros de la frontera La Mesilla (Guatemala)-Ciudad Cuauhtémoc (México), los hombres armados dispararon sus armas de fuego contra cuatro viviendas y dañaron varios vehículos que se encontraban estacionados.

Un grupo de entre 17 y 20 hombres que se movían en camionetas todo terreno llegaron a una finca ubicada en las cercanías de El Carmen, La Laguna Chaquial, Nentón, Huehuetenango, ubicada sobre la carretera Gracias a Dios-Camojá (Huehuetenango), donde un civil de 31 años de edad resultó con una herida en la pierna izquierda y otra en el abdomen derecho. Fue trasladado al hospital diocesano de Jacaltenango y luego al Hospital Regional de Huehuetenango, por la gravedad de las lesiones.

Varios vehículos y una vivienda fueron dañados por los disparos de los fusiles de asalto.

El Ministerio Público encontró hasta 300 casquillos, dos vehículos robados, una camioneta con placas P-818LHC y otra sin placas.

En el poblado El Espino, del municipio de Nentón, Huehuetenango, dos casas fueron atacadas por disparos de armas de fuego, pero durante la agresión, fue incendiada una camioneta y fue dañada maquinaria pesada.

