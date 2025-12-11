La Paz.- En Los Cabos, Baja California Sur, autoridades acordaron la prohibición de venta al menudeo de pirotecnia durante las fiestas decembrinas de esta temporada y pusieron en marcha operativos para retirar producto clandestino.

El alcalde del municipio turístico, Christian Agúndez Gómez, confirmó que esta medida se acordó en la Mesa Interinstitucional de Seguridad y busca proteger a sectores vulnerables como las personas con autismo, adultos mayores, y animales de compañía.

“Esta medida aprobada es por aquellos que cada año padecen en silencio frente a las detonaciones”, afirmó el alcalde, quien añadió que ya iniciaron operativos para inspeccionar puntos de venta clandestinos.

Los operativos han comenzado a partir del miércoles en San José del Cabo y Cabo San Lucas con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, así como autoridades de Inspección Fiscal Municipal, y continuarán durante este fin de semana.

A su vez, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, añadió que durante la jornada de inspección se detectaron dos puntos de venta ilegales y se actuó conforme al protocolo.

“Ya hemos informado que la administración no otorgará un solo permiso para la venta de pirotecnia. Habrá cero tolerancia para la venta y distribución de pirotecnia durante este diciembre. Las sanciones van de 80 a 100 UMAS a quien incumpla”, declaró.

Asimismo, pidió a la población reportar cualquier venta clandestina al número de emergencias 911 y exhortó a madres y padres de familia a evitar que niñas y niños utilicen estos artefactos explosivos.

Reforzarán alcoholímetro

Además de estos operativos –dijo– se reforzarán los puestos de control de alcoholimetría en todo el municipio con la finalidad de reducir accidentes viales durante estas celebraciones.

“El objetivo es garantizar unas fiestas tranquilas, seguras y con saldo positivo para todas las familias de Los Cabos”, concluyó el funcionario.

