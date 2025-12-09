TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Agentes policíacos aseguraron 450 kilos de pirotecnia en operativos de cateo realizados en locales de un mercado público de Tuxtla Gutiérrez, informó la delegación de la Fiscalía General de la República.

Derivado de una denuncia ciudadana, el ministerio público federal inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión delictiva prevista en la ley federal de armas de fuego y explosivos, en la modalidad de quien enajene artificios pirotécnicos sin el permiso correspondiente.

La Policía Federal Ministerial ejecutó un cateo en seis locales del Mercado de los Ancianos, ubicado al oriente de la ciudad, que no contaban con el permiso correspondiente de venta de pirotecnia y seguridad en los expendios.

Fueron aseguradas ocho cajas de cartón, 45 bolsas y un costal que contenía diversos fuegos pirotécnicos, con un peso aproximado de 450 kilogramos.

El operativo fue realizado de manera coordinada con agentes de la Guardia Nacional, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Policía Municipal y Protección Civil de Chiapas.

La pirotecnia fue puesta a disposición del ministerio público de la federación, que integra la carpeta de investigación correspondiente.

