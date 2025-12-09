Más Información

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Diputados de Morena reciben bono navideño de más de 100 mil pesos y MacBook Air; laptop supera los 24 mil pesos

Diputados de Morena reciben bono navideño de más de 100 mil pesos y MacBook Air; laptop supera los 24 mil pesos

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Agentes policíacos aseguraron en operativos de cateo realizados en locales de un mercado público de Tuxtla Gutiérrez, informó la delegación de la Fiscalía General de la República.

Derivado de una denuncia ciudadana, el ministerio público federal inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión delictiva prevista en la ley federal de y explosivos, en la modalidad de quien enajene artificios pirotécnicos sin el permiso correspondiente.

La Policía Federal Ministerial ejecutó un cateo en seis locales del Mercado de los Ancianos, ubicado al oriente de la ciudad, que no contaban con el permiso correspondiente de y seguridad en los expendios.

Lee también

Fueron aseguradas ocho cajas de cartón, 45 bolsas y un costal que contenía diversos fuegos pirotécnicos, con un peso aproximado de 450 kilogramos.

El operativo fue realizado de manera coordinada con agentes de la Guardia Nacional, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Policía Municipal y Protección Civil de Chiapas.

La pirotecnia fue puesta a disposición del ministerio público de la federación, que integra la carpeta de investigación correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]