Ciudad Juárez.- Dos bares o centros nocturnos fueron incendiados durante la madrugada de este martes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A raíz de este hecho, se logró la detención de un hombre quien está acusado de haber cometido el incendio en los dos establecimientos.

La detención la llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército.

Los dos incidentes ocurrieron con una diferencia de menos de una hora. Aproximadamente a las 1 a.m. se reportó un incendio en un bar ubicado en la colonia Valles, donde sujetos a bordo de una pick up arrojaron artefactos incendiarios.

Lee también: Libran vinculación a proceso autoridades acusados de ordenar depósito de cadáveres en fosa clandestina

Posteriormente, a las 2 a.m. se registró un segundo incendio en un establecimiento de la colonia Aeropuerto, donde operaron de manera similar.

En ambos puntos, personal del departamento de Bomberos confirmó que los siniestros fueron provocados de manera intencional y que no había personas lesionadas.

Detienen a hombre acusado de quemar bares con bombas molotov en Ciudad Juárez.

De manera oficial se detalló, que en tiempo real por videovigilancia, se identificó una camioneta Ford F-150 color negro presuntamente responsable. Con esta referencia, unidades de la policía estatal implementaron un operativo de búsqueda sobre avenidas principales de la ciudad.

Lee también: Gobierno de Tamaulipas entrega al Congreso estatal su propuesta del Paquete Económico 2026; contempla más de 81 mil mdp

Durante el recorrido, elementos de la corporación ubicaron un vehículo con las mismas características circulando sobre la avenida Tecnológico. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso, iniciando una persecución que concluyó en la calle Vicente Blasco Ibáñez y Juan Marín, en la colonia Infonavit Casas Grandes.

Tras la intervención, se detuvo a un hombre identificado como Jesús Javier “N” de 31 años, asegurándole, además la camioneta, un total de 16 envoltorios con presunto narcótico: 12 dosis de posible cocaína en polvo y 4 dosis de posible cocaína en piedra. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por su probable participación en los hechos y por delitos contra la salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr