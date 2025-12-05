Ciudad Juárez, Chih.- La mañana de este viernes los agricultores del noroeste de estado liberaron el bloqueo en los cruces internacionales de carga, que mantenían desde el martes pasado.

Los agricultores agradecieron a los transportistas por aguantar la jornada de protesta, la cual en esta ocasión fue por más de 50 horas.

Aseguraron, además que aunque la Ley de Aguas Nacionales se haya aprobado, aún existen temas que se seguirán analizando, por lo cual continuará el diálogo con las autoridades federales.

Después de las 11 horas de este viernes los cuatro cruces internacionales de carga quedaron abiertos a la circulación, por lo cual los transportistas comenzaron a cruzar a los Estados Unidos las mercancías de las empresas ubicadas en Ciudad Juárez.

