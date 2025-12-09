Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, entregó al Congreso del Estado la propuesta del , cumpliendo en tiempo y forma con el marco constitucional que rige el proceso presupuestal.

Con esta acción se inicia la ruta oficial para su análisis, discusión y eventual aprobación por parte del Poder Legislativo.

La iniciativa contempla un monto superior a los 81 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del cinco por ciento respecto al ejercicio 2025.

Ramírez González destacó que el documento mantiene una política de disciplina fiscal, no incorpora nuevos y consolida un escenario estable para el próximo año, permitiendo sostener el ritmo de inversión pública y fortalecer los programas de bienestar social.

Dijo que el Paquete Económico 2026 proyecta una recaudación histórica de más de 12 mil millones de pesos, fruto de estrategias fiscales modernas orientadas a mejorar la eficiencia, fortalecer la capacidad financiera del estado y promover el cumplimiento responsable de las obligaciones ciudadanas.

El titular de la dependencia estatal, aseguró que las de Tamaulipas están bien y estarán mejor, gracias a una gestión responsable, ordenada y alineada con la transformación que impulsa el Gobierno del Estado.

