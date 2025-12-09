Más Información

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

De enero a noviembre de 2025, la en México alcanzó un monto de , un aumento real de 4.6% respecto a igual periodo de 2024.

Lo anterior, representó un nuevo récord, y contribuyó a que los ingresos totales del gobierno federal superen en 102.3% a lo autorizado por el Congreso de la Unión, destacó el Servicio de Administración Tributaria () en un comunicado.

Cabe recordar que para todo el presente ejercicio se tiene programado captar un total de 5.2 billones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación 2025.

Lee también

ISR, el impuesto como mayor crecimiento

Los ingresos con el mayor incremento fueron por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con 5.1% al acumular por esa vía 2 billones 652 mil 597 millones de pesos en 11 meses.

Según datos del SAT eso significó que entraron 222 mil 532 millones de pesos más sobre lo que pagaron empresas y contribuyentes de enero a noviembre de 2024 por el ISR.

Con el segundo lugar sobresalió lo que se percibió con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 4.4%.

SAT. Foto: Cuartoscuro
SAT. Foto: Cuartoscuro

Lee también

Se obtuvieron 617 mil 787 millones de pesos al cierre de noviembre pasado, es decir una cantidad mayor en 47 mil 775 millones de los que entraron a las arcas del gobierno federal por el IEPS en el mismo periodo de un año antes.

En cambio la tasa de crecimiento más baja la reportó el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 1.4% en términos reales, pese a que el monto fue considerable con 1 billón 369 mil 885 millones de pesos.

Pero fueron 68 mil 540 millones de pesos extras lo que se obtuvieron por ese concepto, si se toma en cuenta lo que pagaron los causantes por el gravamen al consumo de enero a noviembre de 2024.

Lee también

Todo eso contribuyó a que la suma en general de ingresos del Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, totalizaran 5 billones 529 mil 814 millones de pesos, aseguró el SAT, y a que tuvieran un incremento de 5.9% en términos reales respecto al mismo periodo del año previo.

Destacó que esa cifra indica que hubo 500 mil 591 millones de pesos en relación a los 11 meses del presente ejercicio que está por terminar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]