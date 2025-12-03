Ahora que se acerca el cierre de año es importante que los contribuyentes personas físicas vayan preparando sus facturas para poder deducir gastos como los médicos que se realizaron a lo largo del 2025.

Por eso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes el nuevo minisitio de Deducciones Personales en el siguiente enlace: https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeduccionesPersonales/index.html

Tener a la mano los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) es importante para poder presentarlos en la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

¿Quiénes tienen derecho a deducir?

En primer lugar, el SAT destacó que las deducciones personales son gastos que las y los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables del ejercicio fiscal de que se trate.

Solamente tienen ese derecho las personas físicas que cuyos ingresos se hayan obtenido por honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento y actividad empresarial o profesional.

Pero siempre y cuando sea el contribuyente quien vaya a presentar la declaración de gastos médicos propios o de sus familiares directos.

Es decir, cónyuge o persona con quien vive en concubinato, padres, abuelos, hijos y nietos con la limitante de que estos no hayan percibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual.

#ComunicadoSAT



El SAT recuerda que las personas físicas pueden deducir diversos gastos médicos en su declaración anual, siempre que cuenten con los comprobantes fiscales correspondientes.



Es indispensable que las y los contribuyentes revisen sus facturas médicas y verifiquen… pic.twitter.com/4H9nd7OXMx — SATMX (@SATMX) December 3, 2025

¿Qué gastos médicos se pueden deducir?

La ley sólo permite ciertos gastos médicos para poder deducirlos:

Incluye los honorarios médicos, dentales, psicológicos o nutricionales y de personal de enfermería

y de personal de enfermería También los gastos hospitalarios, las medicinas solamente cuando forman parte de las facturas de hospitales

las medicinas solamente cuando forman parte de las de hospitales Los análisis o estudios clínicos , también se pueden reducir de impuestos, así como las prótesis

, también se pueden reducir de impuestos, así como las prótesis Además, la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente.

para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Lentes ópticos graduados , hasta por un monto de dos mil 500 pesos están considerados gastos médicos para las deducciones personales

, hasta por un monto de dos mil 500 pesos están considerados gastos médicos para las deducciones personales De igual manera las primas por seguros de gastos médicos contratados

contratados Se aceptan los gastos por salud derivados de incapacidades o discapacidades en grado mayor a 50%, siempre que se cuente con el certificado o la constancia correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud

Descubre que tipo de impuestos puedes deducir. Foto: Pixabay

¿Qué se necesita para que sean aceptados por el SAT?

Para que esos gastos médicos sean aceptados por el SAT a la hora de presentar la declaración anual de impuestos, es importante tomar en cuenta la forma de pago y el comprobante.

De lo contrario, la autoridad fiscal los rechazará.

No se debe olvidar que se deben pagar con cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta de crédito, débito o servicios.

En el caso de honorarios médicos, sólo serán válidos con las facturas emitidas por personas con título profesional.

Todo se debe respaldar con facturas electrónicas o CFDI.

Estos son los errores que debes evitar al presentar tu declaración

Debido a que los gastos médicos son gastos personales, están limitados por el SAT.

Por eso existe una lista de los que no se deben incluir en la declaración anual de impuestos.

Los medicamentos comprados en las farmacias no entran en las deducciones, ni lo intentes.

Tampoco el 100% de la factura cuando incluya otros conceptos no deducibles como copago, coaseguro, membresías de descuento, en hospitales: florería y cafetería, entre otros.

Servicio de Administración Tributaria (SAT). Fuente: Google

Si no tienes el comprobante fiscal correspondiente emitido durante el ejercicio declarado, evita ponerlo.

Lo sentimos mucho pero el veterinario o cualquier otro concepto médico que hayas gastado en la salud de tú mascota, no es deducible de impuestos.

Por eso el SAT recomendó a los contribuyentes revisar sus facturas médicas y verificar que la clave de producto y servicio corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducción personal.

