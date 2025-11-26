Permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron que el dirigente del Sitio 300, Sergio Arturo Andrade Ramírez, defraudó con 300 millones de pesos a las autoridades de la terminal aérea y que desde hace seis años no ha pagado cuotas ni contraprestaciones para que se le permita ofrecer sus servicios; además de que tiene grandes deudas con el Sistema de Administración Tributario (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, los inconformes señalaron que, como una forma de defensa, dicho dirigente organiza constantes manifestaciones y bloqueos en las inmediaciones de la terminal aérea, con lo que afecta las actividades cotidianas.

Consideraron que ese comportamiento provoca millonarias pérdidas económicas al sector aeroportuario; además de que también genera caos y violencia dentro de las terminales 1 y 2 del AICM.

Lee también: Presidenta de Comisión de Derechos Humanos de CDMX pide a Congreso local aumento presupuestal de más de 4%

Sergio Arturo Andrade Ramírez --dijeron- es muy reconocido en todos los medios por defraudar al aeropuerto y a permisionarios con más de 300 millones de pesos durante los últimos 10 años y vuelve a hacerla en estos tiempos, con un grupo muy reducido de operadores principalmente de los llamados ejecutivos.

Externaron que este problema se ha tornado tan grave que incluso llegó a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien giró instrucciones al director del AICM, Juan José Padilla Olmos, para que tome las medidas correspondientes y se llegue a una solución definitiva.

“Al momento, ninguna autoridad ha podido frenar a ese dirigente hampón, quién incluso trabaja para el crimen organizado”, resaltaron.

Destacaron que obtuvieron información directa del área de Finanzas del AICM, mediante la cual pudieron comprobar que Andrade Ramírez no ha hecho ni un solo pago de cuotas desde hace seis años, por lo que su adeudo asciende a los 300 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dmrr/cr