Cuatro mujeres y un hombre fueron acusados de los delitos de y asociación delictuosa por presuntamente ofrecer plazas laborales falsas dentro del sector salud.

Con base a las denuncias realizadas se estableció que los procesados realizaron llamadas a las víctimas para ofrecerles puestos en los que serían contratados de manera inmediata a cambio de realizar pagos, indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ().

Las llamadas fueron realizadas entre noviembre de 2024 y agosto de este año y en ellas se justificaba el abono por las plazas como cuotas sindicales o trámites administrativos.

De acuerdo a la FGJ, los cinco detenidos pedían que el efectivo se les depositara o que habilitaran retiros sin tarjeta, para luego mover el dinero a otras cuentas.

Policías de Investigación capturaron a los cinco presuntos responsables el pasado 19 de noviembre y fueron vinculados a proceso el 24.

El juez determinó que las cinco personas continuarán privados de la libertad y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

