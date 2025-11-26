La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Geraldina González de la Vega, pidió un aumento presupuestal del 15% para el año 2026.

En una mesa de trabajo con diputadas del Congreso de la Ciudad de México, González de la Vega enumeró distintos rubros en los que el COPRED necesita mayores recursos, aseguró.

Entre lo solicitado destacan dos millones y medio de pesos para realizar la Encuesta Sobre la Discriminación en la capital (EDIS), que debió haberse levantado este año.

"En el 2025 tocaba el cuarto levantamiento de la Encuesta Sobre Discriminación, la EDIS 2025, pero no tuvimos el presupuesto", afirmó.

Dijo que se necesita más personal para cumplir con el trabajo en campo así como con sus atribuciones.

"Sería muy deseable que el Consejo pudiera contar con personal de promotores y promotoras para poder, en sintonía con la Jefa de Gobierno, abarcar territorio, abarcar alcaldías que no podemos visitar debido a la carga de trabajo y la falta de personal en el Consejo para cumplir con las más de 35 atribuciones de ley".

También solicitó un millón de pesos para la consolidación del sistema y base de datos de quejas.

Además de que se requiere mayor gasto para el pago de publicaciones en la Gaceta Oficial de la CDMX, para la consolidación de Octubre, Mes de la Cultura por la no Discriminación y para la compra de cámaras fotográficas y de vídeo.

