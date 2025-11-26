La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia, solicitó un aumento presupuestal del 4.6 % para el ejercicio del año 2026.

El 83 % de los recursos financieros solicitados serían para sueldos y salarios, indicó en una mesa de trabajo con diputados locales.

"Esta distribución busca garantizar que los fondos públicos se utilicen y administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez", indicó.

Asimismo, aseguró que la CDHCM ha demostrado disciplina presupuestal y el gasto solicitado no implica contrataciones, apertura de plazas o la incorporación de prestaciones nuevas.

También dijo que la aplicación de la ampliación del presupuesto se aplicaría en las instalaciones de la Comisión.

"Es por ello que la institución requiere reformar partidas destinadas a la conservación y mantenimiento e infraestructura física y tecnológica", afirmó.

De igual forma de contempló el mantenimiento de las oficinas de la CDHCM en las alcaldías.

Gonzáles Saravia dijo que en materia de tecnología se busca fortalecer el sistema integral de administración, el de gestión de información, el portal institucional y el de transparencia.

Durante la mesa de trabajo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que hay un desafío para que las recomendaciones sean aceptadas e implementadas en su totalidad e informó que entre enero y el 15 de noviembre de este año se iniciaron 6 mil 874 expedientes.

"Sí hay un nivel de eficiencia alto en este momento respecto a la recepción y procesamiento de las quejas, sin embargo, sabemos que la problemática en la ciudad y la demanda crece y es importante seguir trabajando".

