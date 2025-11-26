Un grupo de aproximadamente 30 personas, entre ellas 10 trabajadores de los Centros Integrales de Atención a Personas en Situación de Calle, bloquearon esta mañana los carriles de Periférico a la altura del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Coruña, para exigir un alto al acoso laboral y al maltrato de género que —aseguran— enfrentan dentro de los albergues de la Ciudad de México.

La concentración se llevó a cabo en el cruce de Canal de Garay y Sabadell, en la colonia San Juan Estrella, alcaldía Iztapalapa, donde los trabajadores se apostaron sobre la vialidad en espera del Director General de los Albergues, a quien buscan entregar un pliego de denuncias y solicitar su intervención directa.

Entre las principales quejas, los inconformes señalaron hostigamiento laboral, agresiones verbales, represalias y prácticas discriminatorias que han sido reportadas en diversas ocasiones sin que, afirman, se hayan tomado medidas correctivas.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación en Periférico, especialmente en los carriles laterales, mientras los manifestantes insistían en ser atendidos por las autoridades correspondientes.

Los trabajadores informaron que permanecerán en el lugar hasta entablar diálogo con el funcionario y obtener garantías de que se revisarán sus condiciones laborales y se establecerán medidas para erradicar la violencia y el maltrato al interior de los Centros Integrales de Atención a Personas en Situación de Calle.

