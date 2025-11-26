La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que las movilizaciones realizadas este martes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dejaron pérdidas económicas a negocios de 21 millones 760 mil pesos.

Indicó que estas corresponden a 4 mil 478 unidades económicas correspondientes a los sectores comercio, servicios y turismo.

"En la Canaco CDMX reconocemos la legitimidad de la causa de erradicar la violencia contra las mujeres; sin embargo, subrayamos la importancia de conciliar esta prerrogativa con el derecho al trabajo y a la libre circulación, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la capital", indicó en un comunicado.

Gastos para protección

Agregó que el gasto de estos mismos establecimientos para su protección durante las movilizaciones por el 25N superó los 38 millones 284 mil pesos. Esta inversión fue en reforzamiento de fachadas y la contratación de seguridad privada.

El organismo apuntó que, para medidas de protección y reposición de daños relacionados con manifestaciones, los establecimientos de la Ciudad de México destinan en promedio mil millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

