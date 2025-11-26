Más Información

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Cientos de tomaron las calles del Centro de la Ciudad de México durante la m en la que denunciaron que la , las desapariciones, la precariedad laboral, las violencias vicaria, sexual y doméstica, así como el , el desplazamiento forzado y la impunidad institucional mantienen en riesgo la vida y la libertad de mujeres mayores, adultas, jóvenes, niñas y disidencias en el país.

Mujeres marcharon por el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres sobre avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino, el martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL
Manifestantes avanzaron por avenida Paseo de la Reforma en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
Manifestantes avanzaron por avenida Paseo de la Reforma en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
Manifestantes avanzaron por avenida Paseo de la Reforma en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
Con cartulinas que llevaban fotografías de víctimas, cientos de mujeres en la CDMX marcharon para exigir justicia ante la violencia y que no haya impunidad, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Manifestantes realizaron pintas en su paso por avenida Paseo de la Reforma durante la marcha del 25N en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Osmar Alvarado /EL UNIVERSAL
Manifestantes realizaron pintas en su paso por avenida Paseo de la Reforma durante la marcha del 25N en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Osmar Alvarado /EL UNIVERSAL
Cientos de mujeres en la CDMX marcharon para exigir justicia ante la violencia y que no haya impunidad, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Cientos de mujeres en la CDMX marcharon al Zócalo capitalino para exigir justicia ante la violencia y que no haya impunidad, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Cientos de mujeres en la CDMX marcharon al Zócalo capitalino para exigir justicia ante la violencia y que no haya impunidad, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Cientos de mujeres en la CDMX marcharon al Zócalo capitalino para exigir justicia ante la violencia y que no haya impunidad, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
