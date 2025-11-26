Cientos de mujeres tomaron las calles del Centro de la Ciudad de México durante la marcha del 25Nen la quedenunciaron que la violencia feminicida, las desapariciones, la precariedad laboral, las violencias vicaria, sexual y doméstica, así como el acoso, el desplazamiento forzado y la impunidad institucional mantienen en riesgo la vida y la libertad de mujeres mayores, adultas, jóvenes, niñas y disidencias en el país.
Mujeres marcharon por el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres sobre avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino, el martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL
Manifestantes avanzaron por avenida Paseo de la Reforma en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
Con cartulinas que llevaban fotografías de víctimas, cientos de mujeres en la CDMX marcharon para exigir justicia ante la violencia y que no haya impunidad, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Manifestantes realizaron pintas en su paso por avenida Paseo de la Reforma durante la marcha del 25N en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Osmar Alvarado /EL UNIVERSAL
