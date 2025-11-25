La manifestación por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México tuvo una afluencia de mil personas y concluyó con saldo blanco, dio a conocer la Secretaría de Gobierno.

Durante el recorrido, un grupo de aproximadamente 20 mujeres con el rostro cubierto, marcharon de manera tranquila sin registrar incidentes ni afectaciones mayores al paso de la movilización, indicó la Secretaría.

Participan mil personas en marcha del 25N en CDMX; reportan saldo blanco Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En un comunicado, la dependencia precisó que para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás personas usuarias de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, la SSC desplegó un operativo de protección y contención con 600 mujeres policías que dieron acompañamiento a la distancia y portaron su equipo de protección personal.

Además, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron cierres y desvíos a la circulación vehicular durante el paso de los contingentes en las vialidades afectadas.

También se contó con la presencia de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Participan mil personas en marcha del 25N en CDMX; reportan saldo blanco. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Durante el recorrido, integrantes del Grupo de Diálogo y Convivencia —conformado por personal de la Subsecretaría de Concertación Política, la Dirección General de Gobierno, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de las Mujeres— mantuvieron acompañamiento permanente para priorizar el diálogo y prevenir posibles conflictos.

