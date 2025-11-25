Miles de mujeres alrededor del mundo marcharon este martes por las calles de cientos de ciudades para pedir "mucha más" acción para combatir la violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Al ritmo de batucadas y con carteles con mensajes como 'El feminismo incomoda a los hombres, el machismo mata a las mujeres', muchas protestaron por la violencia feminicida, así como los maltratos en espacios públicos y privados de las que son objeto todos los días.

La marcha fue convocada "no solo por la violencia doméstica" que sufren miles de mujeres, sino también "por la violencia sexual, el acoso y la violencia obstétrica".

Activistas de la ONG libanesa ABAAD (que significa «dimensiones» en árabe), un centro de recursos para la igualdad de género, mantienen una protesta silenciosa y unificada frente al edificio del Parlamento en el centro de Beirut, Líbano, el 25 de noviembre de 2025. Veinte mujeres se reunieron frente al edificio del Parlamento libanés con mensajes en los que denunciaban la culpabilización de las víctimas en las agresiones sexuales y pedían penas más severas, como parte de los 16 días de activismo. ABAAD lanzó #CallItRight, una campaña nacional que exige la modificación del capítulo VII del Código Penal libanés para aumentar las penas por delitos sexuales y proteger a las sobrevivientes. Foto: EFE

