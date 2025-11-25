Más Información
Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre
25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse
25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera
Miles de mujeres alrededor del mundo marcharon este martes por las calles de cientos de ciudades para pedir "mucha más" acción para combatir la violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Al ritmo de batucadas y con carteles con mensajes como 'El feminismo incomoda a los hombres, el machismo mata a las mujeres', muchas protestaron por la violencia feminicida, así como los maltratos en espacios públicos y privados de las que son objeto todos los días.
La marcha fue convocada "no solo por la violencia doméstica" que sufren miles de mujeres, sino también "por la violencia sexual, el acoso y la violencia obstétrica".
