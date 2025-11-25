Delegaciones de países mediadores en el cese al fuego en Gaza como Egipto, Qatar y Turquía, se reunieron en El Cairo para abordar la segunda fase del acuerdo, informó un medio egipcio vinculado al Estado.

Al Qahera News afirmó que en la reunión participaron los jefes de los servicios de inteligencia de Egipto y de Turquía y el primer ministro de Qatar y que las delegaciones abordaron cómo intensificar los esfuerzos para trabajar con Estados Unidos para "asegurar la implementación exitosa de la segunda fase del acuerdo del cese el fuego" entre Israel y Hamas.

