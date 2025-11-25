Más Información
25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse
25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera
Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex
Delegaciones de países mediadores en el cese al fuego en Gaza como Egipto, Qatar y Turquía, se reunieron en El Cairo para abordar la segunda fase del acuerdo, informó un medio egipcio vinculado al Estado.
Al Qahera News afirmó que en la reunión participaron los jefes de los servicios de inteligencia de Egipto y de Turquía y el primer ministro de Qatar y que las delegaciones abordaron cómo intensificar los esfuerzos para trabajar con Estados Unidos para "asegurar la implementación exitosa de la segunda fase del acuerdo del cese el fuego" entre Israel y Hamas.
Lee también Papamóvil de Francisco, listo para ser usado como clínica para los niños de Gaza
Falta diálogo de Ucrania y Rusia para resolver "algunos detalles" del plan de paz, dice la Casa Blanca
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]