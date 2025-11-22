El grupo islamista Hamas denunció que el Ejército israelí avanza diariamente sus posiciones hacia el oeste, más allá de la línea amarilla y reclamó a los mediadores y al gobierno estadounidense intervenir.

"La continua eliminación de la línea amarilla por parte del Ejército y su avance diario hacia el oeste, acompañado del desplazamiento masivo de nuestra población, además de los ataques aéreos y el bombardeo de artillería en zonas del sector oriental, constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", indicó en un comunicado oficial.

La nota afirma que las operaciones israelíes de los últimos días han provocado cambios en las líneas de retirada "contrarios a los mapas acordados" en la firma del alto al fuego firmado entre Israel y el grupo islamista este octubre.

Lee también Israelí dice haber matado a 6 milicianos de supuesto grupo terrorista en Gaza

"Hacemos un llamamiento a los mediadores para que intervengan urgentemente y exigimos que la administración estadounidense cumpla con sus compromisos", concluye el comunicado.

Desplazados de Gaza. Foto: EFE

La zona amarilla en Gaza

El Gobierno gazatí, dependiente de Hamas, ya acusó este jueves al Ejército israelí de haber expandido la zona amarilla -a donde se replegó desde la entrada en vigor del alto el fuego este octubre- durante la escalada de bombardeos que dejaron 32 muertos en Gaza el miércoles.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel todo el perímetro, más del 50% del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos, pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

Lee también Inician conversaciones sobre la reconstrucción de Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69 mil 733 gazatíes -entre ellos, más de 20 mil niños- por fuego israelí y 170 mil 863 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc