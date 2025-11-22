Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; las acusan de lesiones y robo

El grupo islamista denunció que el avanza diariamente sus posiciones hacia el oeste, más allá de la línea amarilla y reclamó a los mediadores y al gobierno estadounidense intervenir.

"La continua eliminación de la línea amarilla por parte del Ejército y su avance diario hacia el oeste, acompañado del masivo de nuestra población, además de los ataques aéreos y el bombardeo de artillería en zonas del sector oriental, constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", indicó en un comunicado oficial.

La nota afirma que las operaciones israelíes de los últimos días han provocado cambios en las líneas de retirada "contrarios a los mapas acordados" en la firma del alto al fuego firmado entre Israel y el grupo islamista este octubre.

"Hacemos un llamamiento a los mediadores para que intervengan urgentemente y exigimos que la administración estadounidense cumpla con sus compromisos", concluye el comunicado.

Desplazados de Gaza. Foto: EFE
Desplazados de Gaza. Foto: EFE

La zona amarilla en Gaza

El Gobierno gazatí, dependiente de Hamas, ya acusó este jueves al Ejército israelí de haber expandido la zona amarilla -a donde se replegó desde la entrada en vigor del alto el fuego este octubre- durante la escalada de bombardeos que dejaron 32 muertos en Gaza el miércoles.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel todo el perímetro, más del 50% del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos, pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69 mil 733 gazatíes -entre ellos, más de 20 mil niños- por fuego israelí y 170 mil 863 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos.

