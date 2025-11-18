Más Información

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Matan a balazos a Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz

Alessandra Rojo de la Vega cuestiona acusaciones contra jóvenes de la generación Z; asegura que videos muestran que no cometieron agresiones

Alrededor de 1,9 millones de personas en la , casi el 90 por ciento de la población, han sido desplazadas desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás, en octubre de 2023, según la .

El sol se pone tras las ruinas de edificios destruidos y filas de tiendas de campaña de familias desplazadas en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE
En medio de acusaciones mutuas de Israel y Hamás de violar el alto al fuego. Refugios improvisados de familias palestinas se erigen entre ruinas de una zona residencial destruida en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE
Palestinos caminan entre escombros de edificios destruidos en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Luego de las acusaciones israelíes de que Hamás violó el alto el fuego, el primer ministro Netanyahu ordenó ataques militares en la Franja de Gaza el 28 de octubre. Foto: EFE
Un niño en bicicleta recorre una calle en ruinas en la ciudad de Gaza, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: AP
Niños palestinos juegan en un campamento improvisado para desplazados en Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto AP
Palestinos desplazados caminan entre refugios improvisados erigidos junto a las ruinas de edificios destruidos en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE
