Alrededor de 1,9 millones de personas en la Franja de Gaza, casi el 90 por ciento de la población, han sido desplazadas desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás, en octubre de 2023, según la ONU.

El sol se pone tras las ruinas de edificios destruidos y filas de tiendas de campaña de familias desplazadas en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE

En medio de acusaciones mutuas de Israel y Hamás de violar el alto al fuego. Refugios improvisados de familias palestinas se erigen entre ruinas de una zona residencial destruida en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE

Palestinos caminan entre escombros de edificios destruidos en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Luego de las acusaciones israelíes de que Hamás violó el alto el fuego, el primer ministro Netanyahu ordenó ataques militares en la Franja de Gaza el 28 de octubre. Foto: EFE

Un niño en bicicleta recorre una calle en ruinas en la ciudad de Gaza, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: AP

Niños palestinos juegan en un campamento improvisado para desplazados en Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto AP

Palestinos desplazados caminan entre refugios improvisados erigidos junto a las ruinas de edificios destruidos en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE

maot